Англия — Албания: прогноз Александра Елагина на игру квалификации ЧМ-2026

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Англия — Албания.

Ставка: победа Англии с форой (-2.5) за 2.30.

«21 марта сборная Англии начинает свой очередной поход за титулом мирового чемпиона и впервые с октября 2016-го сделает это под руководством нового тренера.

А если быть точным, то немец Томас Тухель, который выведет в пятницу на поле Национального стадиона «Уэмбли» команду «трёх львов» против албанцев, станет третьим иностранным тренером, который начнёт отборочную кампанию за путёвку на финальный турнир Кубка мира — 23-го по счёту, который впервые пройдёт в 2026 году на стадионах трёх стран – Канады, Мексики и США – и в котором (опять же впервые) примут участие 48 финалистов.

До немца первым иностранцем, ставшим у руля сборной Англии и руководившим ею на двух финальных турнирах (ЧМ-2002 и ЧМ-2006), стал швед Свен-Йоран Эрикссон, вторым — итальянец Фабио Капелло (ЧМ-2010).

Однако ни им, ни англичанину Рою Ходжсону не удалось поднять Англию выше четвертьфинала, только с Гаретом Саутгейтом англичане прорвались в полуфинал ЧМ-2018, где, проиграв в «Лужниках» хорватам, а потом ещё и бельгийцам в Санкт-Петербурге, замкнули квартет сильнейших на турнире в России. В Катаре-2022 «три льва» остановились в четвертьфинале, где их одолели действующие чемпионы мира французы – 2:1.

Квалификация ЧМ никогда не была проблемой для английских футболистов, легко проходивших отборочные матчи. Вот и на этот раз жеребьёвка определила им в соперники по группе К сборные Албании, Андорры, Латвии и Сербии, среди которых только сербы представляют для британцев маломальскую угрозу.

Ещё в начале года Тухель представил расширенный список из 55 кандидатов в сборную, который к мартовским играм сократился до 26 человек. Дебютантов, ни разу не выступавших за «трёх львов», всего четверо: вратарь Джеймс Траффорд (22 года) из «Бёрнли» и три защитника — Дэн Бёрн (32 года) из «Ньюкасла», Джарелл Куанса (22 года) из «Ливерпуля» и Майлз Льюис-Скелли (18 лет) из «Арсенала».

После полуторагодичного перерыва вновь может сыграть за сборную полузащитник Джордан Хендерсон (34 года), выступающий ныне за амстердамский «Аякс». Приглашён также и правый защитник Кайл Уокер (34 года), отданный «Манчестер-Сити» в аренду «Милану».

Сборную Албании возглавляет тот же тренер, что работал с ней на Евро-2024 в Германии — бразилец Сильвиньо, прекрасно знающий английский футбол. Он два года выступал за «Арсенал» (1999-2001) и сезон — за «Манчестер-Сити» (2009/2010).

Больших изменений в составе албанцев не произошло — костяк остался прежний. Из 26 игроков, которые были в заявке на Евро-2024, новых всего девять, и то это футболисты ближайшего резерва.

Сборные Англии и Албании до марта 2025-го провели между собой шесть матчей и все шесть — в рамках трёх квалификаций: ЧМ-1990, ЧМ-2002, ЧМ-2022. Все шесть выиграли англичане с общим счётом 19:1, причём единственный гол албанцы сумели забить в Тиране в 2001 году. Ставим на крупную победу Англии», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».