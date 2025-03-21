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«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ

«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Локомотив».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.65.

«Громкая вывеска, но эта игра ничего не решает. «Локомотив» уже гарантировал себе место во всей лиге, а «Динамо» гарантировало себе второе место в Западной конференции. Турнирного значения этот матч не имеет никакого.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но я не думаю, что команды выйдут просто покататься и отбыть номер, станут решать какие-то локальные задачи, готовиться к плей-офф. Всё равно желание победить, конечно же, есть.

Думаю, что этот матч может получиться результативнее, чем если бы это была важная кубковая игра. Я хочу здесь предложить вариант тотал больше 5.5. Мы видели, как относительно недавно команды сыграли 5:3», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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