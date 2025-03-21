«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 21 марта

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 1.85.

«Ярославский «Локомотив» проведёт свой заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ в Москве с московским «Динамо», которому уступил в трёх из пяти встреч в этом сезоне.

Сложно рассуждать, когда матч не несёт какого-то большого турнирного значения. Обе команды уже зафиксировали свои итоговые места в турнирной таблице Западной конференции: «Локомотив» — первый, как и во всём чемпионате, «Динамо» — второе.

Отсутствие турнирного значения может повлиять на составы команд, а это может затруднить нам наш прогноз.

Как я уже говорил, в сезоне команды встречались пять раз. Много хаоса и нет какой-то системы. Есть верховые игры, а есть низовые. По победам преимущество у бело-голубых. Особенно чувствительным поражением для ярославцев могло стать последнее, там «Локомотив» после двух периодов вёл 3:1, но в третьем периоде несвойственно для себя развалился и проиграл 3:5.

Я не знаю, что здесь выбирать, поэтому пойду от простого — победа «Локомотива» с форой (0), — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».