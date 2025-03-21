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«Динамо» Москва — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» Москва — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5 за 1.60.

«Самые высокосеяные команды Запада проводят абсолютно товарищеский матч. Очки в регулярке уже не нужны ни одним, ни другим. В феврале и марте динамовцы вроде бы уже обыгрывали «Локомотив» в очных встречах, но сейчас есть аргумент для того, чтобы поставить на ярославцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дело в том, что соблазна поберечь силы у бело-голубых будет побольше. В воскресенье им завершать регулярку в Череповце – где для того, чтобы получить удобного соперника по плей-офф, может потребоваться обязательная победа. В таких условиях исчезает последняя мотивация на борьбу с цепкой, колючей командой Никитина. А если игра пойдёт в среднем темпе, без особых эмоций – в таком хоккее вице-чемпионы чувствуют себя как рыба в воде. Просто потому, что ошибаются меньше. Тотал меньше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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