«Динамо» Москва — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5 за 1.60.

«Самые высокосеяные команды Запада проводят абсолютно товарищеский матч. Очки в регулярке уже не нужны ни одним, ни другим. В феврале и марте динамовцы вроде бы уже обыгрывали «Локомотив» в очных встречах, но сейчас есть аргумент для того, чтобы поставить на ярославцев.

Дело в том, что соблазна поберечь силы у бело-голубых будет побольше. В воскресенье им завершать регулярку в Череповце – где для того, чтобы получить удобного соперника по плей-офф, может потребоваться обязательная победа. В таких условиях исчезает последняя мотивация на борьбу с цепкой, колючей командой Никитина. А если игра пойдёт в среднем темпе, без особых эмоций – в таком хоккее вице-чемпионы чувствуют себя как рыба в воде. Просто потому, что ошибаются меньше. Тотал меньше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».