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ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ 21 марта

ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ 21 марта
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Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 3.02.

«Встречаются прямые конкуренты за третье-четвёртое место на Западе, но команды подходят к этой игре в разном состоянии. Минчане всех удивили в феврале, у команды была длинная рекордная серия побед, однако в последних матчах команда начала сдавать и потерпела четыре поражения кряду. Похоже, что пик формы у «Динамо» прошёл.

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21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА идёт более ровно, вернулся в строй основной вратарь Просветов, поэтому мне кажется, что армейцы здесь будут фаворитом. К тому же у москвичей должна быть спортивная злость, так как ЦСКА уже проиграл три очных матча в нынешнем сезоне. Не поверю, что такая большая разница у этих команд в уровне. ЦСКА выйдет на матч предельно мотивированным и злым.

Я предлагаю поставить на армейцев и тотал больше 4.5. Минчане в последних турах многовато пропускают, в их игре что-то разладилось», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

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