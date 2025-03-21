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ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Москве

ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Москве
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа ЦСКА за 2.02.

«Регулярный чемпионат подходит к концу, и сейчас решается, кто с кем встретится в первом раунде плей-офф. На Западе разница между третьим и седьмым местом всего четыре очка. ЦСКА идёт четвёртым, минское «Динамо» – пятым. Если ситуация не изменится, эти команды сыграют друг против друга в первом раунде, а значит, их встреча в пятницу – своего рода генеральная репетиция.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Минчане после впечатляющей серии из девяти побед сбавили темп и проиграли четыре матча, в том числе неожиданно уступив аутсайдеру сезона «Сочи» (2:3). У ЦСКА тоже спад – три поражения подряд. Но соперники были серьёзными: «Металлург» (2:4), «Динамо» Москва (1:2) и «Локомотив» (1:3).

От команды Ильи Воробьёва традиционно ждут побед, и сейчас им важно завершить регулярный чемпионат на мажорной ноте. Давление в клубе всегда высокое – иногда это мешает, но в данной ситуации должно сыграть в плюс. Армейцам нужно реабилитироваться перед плей-офф, и я ожидаю от них сильной игры», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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