ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Москве

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа ЦСКА за 2.02.

«Регулярный чемпионат подходит к концу, и сейчас решается, кто с кем встретится в первом раунде плей-офф. На Западе разница между третьим и седьмым местом всего четыре очка. ЦСКА идёт четвёртым, минское «Динамо» – пятым. Если ситуация не изменится, эти команды сыграют друг против друга в первом раунде, а значит, их встреча в пятницу – своего рода генеральная репетиция.

Минчане после впечатляющей серии из девяти побед сбавили темп и проиграли четыре матча, в том числе неожиданно уступив аутсайдеру сезона «Сочи» (2:3). У ЦСКА тоже спад – три поражения подряд. Но соперники были серьёзными: «Металлург» (2:4), «Динамо» Москва (1:2) и «Локомотив» (1:3).

От команды Ильи Воробьёва традиционно ждут побед, и сейчас им важно завершить регулярный чемпионат на мажорной ноте. Давление в клубе всегда высокое – иногда это мешает, но в данной ситуации должно сыграть в плюс. Армейцам нужно реабилитироваться перед плей-офф, и я ожидаю от них сильной игры», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».