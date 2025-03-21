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ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа ЦСКА за 2.11.

«Белорусам гораздо выгоднее проиграть этот матч. Тогда в последний день регулярки у них останется свобода манёвра и возможность выбирать кубкового соперника. Тогда как победа над ЦСКА в основное время гарантирует команде Квартальнова встречу как раз с ЦСКА в первом раунде плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Красно-синие же уже исчерпали лимит как на домашние поражения (на своей арене команда проигрывает уже три недели), так и на осечки во встречах с минским «Динамо» (три проигрыша в трех предыдущих матчах сезона). Два очка нужны обязательно, чтобы в том числе и снизить градус нервозности внутри клуба. При такой полярной мотивированности соперников нет сомнений в победе ЦСКА. Но это будет скучноватая победа. Белорусы не позволят себе проиграть с разгромным счётом, а команда Воробьёва не в том состоянии, чтобы много забивать. Пять шайб – максимум, что увидят зрители, но, возможно, голов будет и вовсе намного меньше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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