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«Питтсбург» — «Коламбус»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Питтсбург» — «Коламбус»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Питтсбург» – «Коламбус».

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.06.

«В конце февраля «Коламбус» порадовал своих болельщиков серией из четырёх побед и даже зашёл в зону плей-офф. Казалось, что у «мундиров» появился шанс пробиться в восьмёрку, тем более что конкуренты испытывали серьёзные проблемы. Однако март всё изменил: четыре подряд поражения отбросили команду назад, и теперь шансы на уайлд-кард выглядят призрачными. К тому же у «Блю Джекетс» по-прежнему слабое большинство (всего 19,2% реализации) и серьёзные трудности в атаке – за последние четыре матча заброшено всего четыре шайбы, а в двух встречах команда вовсе не смогла отличиться.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Питтсбург», напротив, проводит удачный отрезок – четыре победы в пяти последних матчах. Попасть в плей-офф будет непросто, и, возможно, «Пингвинз» уже не строят на этот счёт больших надежд, но их игра заметно улучшилась. В последних пяти встречах Сидни Кросби набрал восемь очков и забил пять голов, что подтверждает хорошую форму капитана.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза сильнее был «Коламбус». Однако сейчас расклады изменились – «Питтсбург» на подъёме и вполне способен взять реванш.

Моя ставка — победа «Питтсбурга», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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