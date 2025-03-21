Англия — Албания: кто фаворит матча ЧМ-2026, ставки и коэффициенты

На 21 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Англии и Албании. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 84% вероятности. Победа сборной Албании оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

В то же время аналитики считают, что матч Англия — Албания получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.

Главная интрига заключается в том, что это первый матч для Томаса Тухеля в качестве главного тренера сборной Англии. В «Баварии» у немецкого специалиста не пошло, но в АПЛ он поработал весьма продуктивно. Выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сборной Албании предстоит испытать на себе мощь английского урагана. Она неплохо выступила в квалификации на Евро-2024, но на самом турнире сыграла менее удачно. А затем и в Лиге наций потерпела фиаско, заняв последнее место в группе и отправившись на понижение.