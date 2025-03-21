Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия — Албания: кто фаворит матча ЧМ-2026, ставки и коэффициенты

Англия — Албания: кто фаворит матча ЧМ-2026, ставки и коэффициенты
Аудио-версия:
Комментарии

На 21 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Англии и Албании. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 84% вероятности. Победа сборной Албании оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики считают, что матч Англия — Албания получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.

Главная интрига заключается в том, что это первый матч для Томаса Тухеля в качестве главного тренера сборной Англии. В «Баварии» у немецкого специалиста не пошло, но в АПЛ он поработал весьма продуктивно. Выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сборной Албании предстоит испытать на себе мощь английского урагана. Она неплохо выступила в квалификации на Евро-2024, но на самом турнире сыграла менее удачно. А затем и в Лиге наций потерпела фиаско, заняв последнее место в группе и отправившись на понижение.

Материалы по теме
Англия — Албания. Воссоединение Кейна и Тухеля пройдёт гладко
Англия — Албания. Воссоединение Кейна и Тухеля пройдёт гладко
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android