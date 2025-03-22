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Названы шансы сборной Казахстана начать отбор на ЧМ-2026 с победы

Названы шансы сборной Казахстана начать отбор на ЧМ-2026 с победы
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На 22 марта запланирован матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Уэльса и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в городе Кардифф. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Уэльса предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 80% вероятности.

Победа сборной Казахстана оценивается коэффициентом 14.5 (6%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.20 (14%).

В то же время аналитики считают, что матч Уэльс — Казахстан получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

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