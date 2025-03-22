Уэльс — Казахстан: прогноз на матч 22 марта

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу квалификации ЧМ-2026 Уэльс — Казахстан.

Ставка: Уэльс победит с форой (-2) за 2.12.

Сборная Уэльса укрепляет свои позиции в мировом рейтинге. Дошла до финала отборочного турнира на Евро-2024, в котором обидно уступила полякам — 0:0, 4:5 пен. Затем отлично выступила в Лиге наций. Не потерпев ни одного поражения, выиграла группу. Хотя был серьёзный конкурент в лице Турции Винченцо Монтеллы.

А вот сборная Казахстана переживает трудные времена. При Станиславе Черчесове установила антирекорд Лиги наций. Не выиграла ни одного из шести матчей, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов — 0:15.

После столь серьёзной неудачи Черчесову доработать не дали, он был отправлен в отставку. А временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана стал 44-летний Али Алиев.

У Алиева немного опыта работы главным тренером. Он не столь силён в тактическом плане и умении мотивировать, как Магомед Адиев. Но самое главное — временно возглавившему сборную Казахстана тренеру досталась эмоционально разбитая вдребезги команда. На склеивание осколков может уйти много времени.