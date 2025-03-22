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«Партизан» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч

«Партизан» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч
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В субботу, 22 марта, на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия) состоится товарищеская встреча «Партизан» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Партизана» оценивается коэффициентом 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Аналитики также прогнозируют, что товарищеский матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.20).

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