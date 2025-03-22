Стали известны шансы Овечкина забить «Флориде»

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В воскресенье, 23 марта, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз». Первое вбрасывание запланировано на 00:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Флориды Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.36.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.40. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 9.00.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.74.

Заключить пари на гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина можно с коэффициентом 1.85 (55%).