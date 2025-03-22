«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз на матч 23 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру НХЛ «Вашингтон» — «Флорида».

Ставка: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 1.98.

«Столичные» забыли о разгромном поражении на выезде от «Лос-Анджелес Кингз» 14 марта. В последних трёх матчах они одержали три победы в основное время с общим счётом 12:4. Александр Овечкин на данном отрезке отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

На сей раз предстоит сыграть с выдающимся соперником. «Флорида Пантерз» не только является действующим победителем Кубка Стэнли, но и данный сезон проводит бодро. За 69 игр получилось набрать 87 очков — уверенное место в плей-офф.

Однако рассчитывать на победу в Вашингтоне «Пантерз» будет трудно. Во-первых, сейчас они переживают небольшой спад: из пяти прошлых матчей проиграли три и лишь однажды победили в основное время. Во-вторых, статистика очных встреч в этом сезоне на стороне соперника. «Кэпиталз» выиграли со счётом 4:1 в ноябре 2024 года и со счётом 6:3 в феврале 2025 года.

При этом «Вашингтон» крайне хорош на своём льду. За 36 домашних матчей в этом сезоне проиграл только семь раз по итогам основного времени. На таком фоне можно подумать, что как минимум наберёт очки и теперь. Победа хозяев с форой (0) смотрится заманчиво.