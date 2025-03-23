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Португалия — Дания: букмекеры оценили шансы команд

Португалия — Дания: букмекеры оценили шансы команд
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На 23 марта запланирован ответный матч 1/4 финала Лиги наций, в котором встретятся сборные Португалии и Дании. Встреча пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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В первом матче датчане оказались сильнее — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа сборной Дании оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч Португалия — Дания получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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