Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Франция — Хорватия: прогноз и ставка на матч 23 марта

На 23 марта запланирован ответный матч 1/4 финала Лиги наций, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

В первом матче сборная Хорватии выиграла со счётом 2:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности.

Победа сборной Хорватии оценивается коэффициентом 7.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Проход сборной Франции в полуфинал идёт за 2.70 (около 35%), ставки на хорватов принимаются за 1.55 (65%).