Букмекеры оценили шансы сборной Украины пройти Бельгию в Лиге наций

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На 23 марта запланирован ответный стыковой матч Лиги наций, в котором встретятся сборные Бельгии и Украины. Игра пройдёт на стадионе «Сегека Арена» в Генке (Бельгия). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Соперники спорят за право выступать в лиге А.

В первом матче украинцы добились победы — 3:1.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 67% вероятности.

Победа сборной Украины оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики считают, что матч Бельгия — Украина получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Ставки на итоговый успех Украины принимаются за 1.45, (около 68%), проход Бельгии доступен за 3.05 (32%).