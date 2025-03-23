Португалия — Дания: прогноз на ответный матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Дания.

Ставка: проход Португалии за 1.85.

Первый матч сборная Дании выиграла со счётом 1:0. Португальцы не ожидали от соперника такой прыти. И сами толком ничего не создали, и на своей половине поля многое позволяли. Теперь, когда нависла угроза вылета, подопечные Мартинеса наверняка приложат больше усилий, выступят собраннее и слаженнее. Жирный плюс — преимущество в виде поддержки родных болельщиков. За всю историю только один раз датчане не проиграли в Португалии.

В конце концов, ведь не ради вылета уже на стадии 1/4 финала Лиги наций Криштиану Роналду совершал перелёт из Саудовской Аравии в расположение национальной команды. Обладатель пяти «Золотых мячей» всегда ставит перед собой и партнёрами по команде самые высокие цели.

Роналду уже 40 лет, а он всё забивает и забивает. В пяти играх группового этапа Лиги наций записал на свой счёт пять голов и одну результативную передачу. В первой встрече с датчанами сокомандники не создали для Криштиану явных голевых моментов, но ответная должна сложиться иначе. Датчане точно доставят хлопот, однако дорога в полуфинал им заказана.