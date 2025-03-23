Франция — Хорватия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Хорватия.

Ставка: Хорватия забьёт за 1.71.

Первый матч сборная Хорватии провела идеально во всех смыслах. Выиграла со счётом 2:0. Не впервые у «трёхцветных» возникают трудности с хорватами. Казалось бы, столько звёздных игроков да под руководством опытного Дидье Дешама. По идее, должны одной левой побеждать «пламенных». Тем не менее французы выиграли только три из шести последних очных встреч и в каждой из них пропустили.

Златко Далич кого хочешь перехитрит. Много моментов им не надо. Достаточно пару-тройку соорудить. Ошибочно полагать, что, заполучив преимущество в два мяча, хорваты отбросят мысль забить французам ещё и будут все 90 минут безвылазно защищаться. Это не в их стиле. Только в 3 из 18 последних официальных матчей «пламенные» не сумели отправить мяч в сетку ворот соперников.

Сборная Франции пойдёт вперёд в надежде отыграть разницу в два мяча, оголит тыл. А ведь защитники «трёхцветных» и в первой встрече, несмотря на задачу сыграть внимательно, допустили много ошибок. В ответной сохранить хладнокровие и не наломать дров — это задачка со звёздочкой.