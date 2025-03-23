Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция — Хорватия: прогноз «Чемпионата»

Франция — Хорватия: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Хорватия.

Ставка: Хорватия забьёт за 1.71.

Первый матч сборная Хорватии провела идеально во всех смыслах. Выиграла со счётом 2:0. Не впервые у «трёхцветных» возникают трудности с хорватами. Казалось бы, столько звёздных игроков да под руководством опытного Дидье Дешама. По идее, должны одной левой побеждать «пламенных». Тем не менее французы выиграли только три из шести последних очных встреч и в каждой из них пропустили.

Златко Далич кого хочешь перехитрит. Много моментов им не надо. Достаточно пару-тройку соорудить. Ошибочно полагать, что, заполучив преимущество в два мяча, хорваты отбросят мысль забить французам ещё и будут все 90 минут безвылазно защищаться. Это не в их стиле. Только в 3 из 18 последних официальных матчей «пламенные» не сумели отправить мяч в сетку ворот соперников.

Сборная Франции пойдёт вперёд в надежде отыграть разницу в два мяча, оголит тыл. А ведь защитники «трёхцветных» и в первой встрече, несмотря на задачу сыграть внимательно, допустили много ошибок. В ответной сохранить хладнокровие и не наломать дров — это задачка со звёздочкой.

Материалы по теме
Португалия — Дания. Роналду всё исправит
Португалия — Дания. Роналду всё исправит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android