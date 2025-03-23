Бельгия — Украина: прогноз на матч 23 марта

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Украина.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.71.

Первый блин Руди Гарсии получился комом (1:3), но с кем не бывает? Ответная игра — возможность исправить ошибки. Теперь сыграют в Бельгии. Поддержка местных болельщиков — это грозная сила. Нужны доказательства? «Брюгге» на своём поле победил «Астон Виллу» (1:0), «Спортинг» (2:1) и «Аталанту» (2:1) в Лиге чемпионов.

Уж поверьте, у сборной Бельгии есть потенциал отквитать разницу в два мяча. В полузащите и атаке полно известных имён. Гол Лукаку с передачи Де Брёйне в первом матче был только началом. Давненько хавбек «Манчестер Сити» и форвард «Наполи» не играли вместе. Сейчас немного притрутся и запустят конвейер.

А вот квалифицированность защитников «красных дьяволов» под вопросом. Если и дальше будут совершать такие глупые ошибки, как в первой встрече с Украиной, далеко Руди Гарсия не уедет. Даже без Артёма Довбика и Михаила Мудрика жёлто-синие забили три мяча. И сделали это внешне легко.

Как бы ни старался Тибо Куртуа, вполне вероятно, смогут как минимум один гол сообразить украинцы и в ответном матче. Сергей Ребров отлично структурировал игру своей команды — много подходов к воротам и ударов. В каждой из семи встреч в Лиге наций его подопечные забили. Предлагаем проверить «верх» по голам на этот раз.