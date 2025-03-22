«Куньлунь» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 22 марта

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.80.

«Завершается регулярка КХЛ, «Авангард» завершает свое турне по Московской области.

Это будет последний матч для «Куньлуня» в этом сезоне, игроки бьются за свои контракты, у них будет максимальный настрой на эту встречу.

Для «Авангарда» это тоже важный матч, так как нужно подниматься повыше в турнирной таблице и на позитивной ноте подходить к плей-офф.

Я поставлю на тотал больше 5.5 шайбы в этой игре. «Куньлунь» пойдёт в атаку, будет весёлый и результативный хоккей», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».