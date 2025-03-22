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«Куньлунь» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 22 марта

«Куньлунь» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 22 марта
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Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.80.

«Завершается регулярка КХЛ, «Авангард» завершает свое турне по Московской области.

Это будет последний матч для «Куньлуня» в этом сезоне, игроки бьются за свои контракты, у них будет максимальный настрой на эту встречу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Авангард
Омск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Авангарда» это тоже важный матч, так как нужно подниматься повыше в турнирной таблице и на позитивной ноте подходить к плей-офф.

Я поставлю на тотал больше 5.5 шайбы в этой игре. «Куньлунь» пойдёт в атаку, будет весёлый и результативный хоккей», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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