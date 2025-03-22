«Куньлунь» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.98.

«Вот парадокс: зимний победный спурт может принести «Авангарду» больше вреда, чем пользы. Плей-офф придётся начинать против «Магнитки», а не против «Салавата», который был поудобнее. Матч в Мытищах интересен тем, что сибирякам в любом случае надо играть на победу. Единственный шанс стать пятыми и получить в соперники «Автомобилист» — набрать очков больше, чем «Ак Барс».

Поскольку казанцы свою игру в Новосибирске начинают позже «ястребов», омичи точно будут выкладываться по полной. Победа с крупным счётом выглядит практически гарантированным исходом. Как и тотал 6 шайб или даже больше. Просто посмотрите, сколько в последнее время пропускает «Куньлунь», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».