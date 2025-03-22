«Куньлунь» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Авангард».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.98.
«Вот парадокс: зимний победный спурт может принести «Авангарду» больше вреда, чем пользы. Плей-офф придётся начинать против «Магнитки», а не против «Салавата», который был поудобнее. Матч в Мытищах интересен тем, что сибирякам в любом случае надо играть на победу. Единственный шанс стать пятыми и получить в соперники «Автомобилист» — набрать очков больше, чем «Ак Барс».
Поскольку казанцы свою игру в Новосибирске начинают позже «ястребов», омичи точно будут выкладываться по полной. Победа с крупным счётом выглядит практически гарантированным исходом. Как и тотал 6 шайб или даже больше. Просто посмотрите, сколько в последнее время пропускает «Куньлунь», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».
- 22 марта 2025
-
12:16
-
12:00
-
11:00
-
10:12
-
10:00
-
09:21
-
08:42
-
08:00
-
00:14
- 21 марта 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:13
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:17
-
14:00
-
13:44
-
13:00
-
12:12
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:22
-
08:41
-
08:00
-
00:12
- 20 марта 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:12
-
17:00
-
16:37
-
16:00