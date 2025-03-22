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«Куньлунь» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

«Куньлунь» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.98.

«Вот парадокс: зимний победный спурт может принести «Авангарду» больше вреда, чем пользы. Плей-офф придётся начинать против «Магнитки», а не против «Салавата», который был поудобнее. Матч в Мытищах интересен тем, что сибирякам в любом случае надо играть на победу. Единственный шанс стать пятыми и получить в соперники «Автомобилист» — набрать очков больше, чем «Ак Барс».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Авангард
Омск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поскольку казанцы свою игру в Новосибирске начинают позже «ястребов», омичи точно будут выкладываться по полной. Победа с крупным счётом выглядит практически гарантированным исходом. Как и тотал 6 шайб или даже больше. Просто посмотрите, сколько в последнее время пропускает «Куньлунь», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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