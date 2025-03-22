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«Сибирь» — «Ак Барс»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — «Ак Барс»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Новосибирске
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Сибирь» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.15.

«Заключительный матч регулярного чемпионата для обеих команд. Впереди плей-офф, но с соперниками пока нет ясности. «Ак Барсу» необходимо побеждать, чтобы не опуститься на шестое место. В этот же день играет «Авангард», у которого столько же очков (85), и, вероятно, он обыграет «Куньлунь», завершающий сезон. Если же «Автомобилист» проиграет, казанцы могут подняться на четвёртое место и получить преимущество домашней площадки в первом раунде. В общем, у команды Анвара Гатиятуллина должно быть более чем достаточно мотивации.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1-й период
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Яруллин (Князев) – 01:34 (5x5)    
Матч «Сибирь» — «Ак Барс» 22 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Новосибирцы хоть и попали в плей-офф, в последние полтора месяца выглядели слабо. Ходят слухи о проблемах в коллективе. Недаром нападающий «Сибири» Георгий Белоусов в интервью отказался говорить о Тейлоре Беке – вокруг характера канадца слагают легенды. Легионеры «Сибири» заметно сдали и всем своим видом показывают, что весной больше мечтают об отпуске, чем об игре.

У «Ак Барса» тоже есть проблемы со стабильностью, но они не так серьёзны.

Моя ставка: победа «Ак Барса», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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