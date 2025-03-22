«Трактор» — «Амур»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Челябинске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Амур».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.88.

«Завершающий матч регулярного чемпионата не будет иметь никакого турнирного значения ни для «Трактора», ни для «Амура». Челябинцы гарантировали себе первое место в Восточной конференции, а хабаровчане никуда не сдвинутся с 11-го. Так что стоит ожидать небольших экспериментов в составах – особенно у челябинцев. Вполне вероятно, что наставник «Трактора» Бенуа Гру даст передохнуть нескольким лидерам в преддверии первого раунда плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» доигрывает сезон, но продолжает создавать инфоповоды. Ранее СМИ сообщали о скором назначении на пост главного тренера Алексея Заварухина, но в итоге оно не состоится. Как рассказал позднее агент тренера Шуми Бабаев, представители «Амура» отказались от назначения Заварухина из-за негативного отзыва из «Трактора». «Для меня это странно. В Челябинске должны были бы поддержать человека, который выигрывал с командой бронзовую медаль», — заявил Бабаев.

Хочется увидеть от обеих команд пусть и не самый содержательный, но результативный хоккей – закрываться в обороне в такой ситуации было бы просто странно. У игроков хабаровчан же будет последняя возможность проявить себя перед межсезоньем. Так что ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».