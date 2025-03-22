«Торпедо» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ 22 марта

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.03.

«Заключительная игра для «Торпедо» и для СКА. Она пройдёт в Нижнем Новгороде. Конечно, «Торпедо» попало в плей-офф, но мы понимаем, что шансов в серии с «Локомотивом» будет не очень много. Атмосфера «Нагорного» – это что-то особенное.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне между этими командами состоялось три игры, и разница шайб, если не ошибаюсь, 14:8 или 14:6. В любом случае СКА выиграл все три матча подряд, что немного удивительно, ведь в прошлых сезонах «Торпедо» удавалось забирать несколько игр, даже в серии плей-офф. Два года назад команды встречались, но в этом сезоне уже, наверное, не встретятся – в первом раунде они друг на друга не попадают. Даже если пройдут дальше, то столкнутся только на поздних стадиях.

К сожалению, в этом сезоне у «Торпедо» есть определённые сложности. Вторую часть чемпионата команда из Нижнего Новгорода проводит не очень хорошо. Надеюсь, что в этом матче Ларионов даст возможность отдохнуть лидерам – таким как Сергей Гончарук и Максим Летунов. Эти ребята играли от звонка до звонка, а «Торпедо» приходится много обороняться, ведь это бегущая команда. Думаю, всем нужно передохнуть.

Вообще, в списке травмированных «Торпедо» семь человек, что настораживает перед стартом первого раунда. Команды наверняка не хотят получать травмы в этом заключительном матче. «Торпедо» уже закрепилось на восьмом месте, а СКА пока непонятно, будет шестым или седьмым. Думаю, армейцам победа нужнее, но, скорее всего, матч получится результативным. Я поставлю на победу СКА.

Если вы не верите в победу СКА, можете просто взять тотал больше. Я бы даже рискнул на ТБ (6). Надеюсь, Василий Атанасов выйдет на лёд. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, но это важный игрок для «Торпедо». Если он будет играть, я бы поставил на то, что у него будет больше 0,5 очка за игру», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».