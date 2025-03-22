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«Торпедо» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Торпедо» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 5 за 3.50.

«Питерцам очень нужна победа в Нижнем Новгороде. Тогда велики шансы начинать плей-офф со «Спартаком» вместо менее комфортного «Динамо». По сути, кубковые матчи у команды Ротенберга уже начались. Она приложит максимум усилий, чтобы в четвёртый раз за сезон победить «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подопечные Ларионова всегда сопротивляются с повышенным усердием именно тогда, когда встречаются со СКА. Но отобрать очки у «заклятых друзей» волжский клуб вряд ли сможет. Он подходит к матчам на вылет не в лучших кондициях – четыре матча подряд проиграно, да и пропускают торпедовцы многовато. Так что берём уверенную победу гостей и тотал больше 5 шайб за встречу. Уж если «Сибирь» сумела забить нижегородцам три, Питер сможет больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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