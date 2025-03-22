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«Рейнджерс» — «Ванкувер»: прогноз Алексея Андронова на матч НХЛ 22 марта

«Рейнджерс» — «Ванкувер»: прогноз Алексея Андронова на матч НХЛ 22 марта
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Ванкувер».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.06.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер». Продолжается серия «Рейнджерс» против канадских команд. И продолжается серия неудач «Рейнджерс» в этих матчах. Сейчас ситуация такая, что они уже припёрты к стенке. Если хотят играть в плей-офф, то просто обязаны побеждать.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ванкувер» по-прежнему не очень стабилен, хоть и отмечаем мы, что потихонечку оживает Петтерссон. Но нет основного вратаря Демко. Непонятно, кто будет в воротах, возможно, не Ланкинен. И я думаю, что «Рейнджерс» всё-таки должны со всей ответственностью подойти к этой встрече и как-то осознать, что досрочное окончание сезона уже достаточно близко, нужно начинать побеждать. И я думаю, что, в принципе, у них есть кем играть.

Меня не удивляет выбор букмекеров, то, что такой коэффициент на победу «Рейнджерс». Я с ними согласен. 2.06 в основное время — хороший коэффициент, хорошая ставка. Уверенность — 7 по 10-балльной системе», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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