«Рейнджерс» – «Ванкувер»: ставка Германа Титова на игру НХЛ в Нью-Йорке

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Ванкувер».

Ставка: победа «Ванкувера» за 2.70.

«Рейнджерс» продолжают цепляться за зону плей-офф на «Востоке». Ненадолго вернулись в восьмерку, но три поражения подряд откинули команду Питера Лавиолетта на 10-е место. Клубы в таблице идут очень ровно, терять очки, тем более на дистанции нескольких игр, просто нельзя. И хотя три последних матча получились равными, «Рейнджерс» неизменно уступали. Шанс прервать неудачную серию представится против «Ванкувера».

«Кэнакс» решают аналогичную задачу на «Западе» — они занимают девятое место, но по потерянным очкам опережают «Сент-Луис», идущий восьмым. Очень обидное поражение команда Рика Токкета потерпела в прошлом матче: она проиграла прямому конкуренту — «Блюз» — в овертайме. Перед встречей с «Рейнджерс» «Ванкувер» должен быть очень мотивирован. Есть хорошие шансы воспользоваться проблемами соперника и набрать важные очки. Поставим на победу «Кэнакс» в основное время», — приводит слова Титова «ВсёПроСпорт».