Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рейнджерс» – «Ванкувер»: ставка Германа Титова на игру НХЛ в Нью-Йорке

«Рейнджерс» – «Ванкувер»: ставка Германа Титова на игру НХЛ в Нью-Йорке
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Ванкувер».

Ставка: победа «Ванкувера» за 2.70.

«Рейнджерс» продолжают цепляться за зону плей-офф на «Востоке». Ненадолго вернулись в восьмерку, но три поражения подряд откинули команду Питера Лавиолетта на 10-е место. Клубы в таблице идут очень ровно, терять очки, тем более на дистанции нескольких игр, просто нельзя. И хотя три последних матча получились равными, «Рейнджерс» неизменно уступали. Шанс прервать неудачную серию представится против «Ванкувера».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кэнакс» решают аналогичную задачу на «Западе» — они занимают девятое место, но по потерянным очкам опережают «Сент-Луис», идущий восьмым. Очень обидное поражение команда Рика Токкета потерпела в прошлом матче: она проиграла прямому конкуренту — «Блюз» — в овертайме. Перед встречей с «Рейнджерс» «Ванкувер» должен быть очень мотивирован. Есть хорошие шансы воспользоваться проблемами соперника и набрать важные очки. Поставим на победу «Кэнакс» в основное время», — приводит слова Титова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
Экспресс на 22 марта: Овечкин на подвигах, ЦСКА — в гостях у «Партизана»
Экспресс на 22 марта: Овечкин на подвигах, ЦСКА — в гостях у «Партизана»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android