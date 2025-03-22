«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида».

Ставка: победа «Вашингтона» и ТБ 4.5 за 3.10.

«В этом регулярном чемпионате команды уже дважды встречались, и оба раза верх брал «Вашингтон». Думаю, что и на сей раз «столичные» победят.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Во-первых, «Вашингтон» проводит этот сезон на редкость стабильно, не допускает никаких спадов. Команда не просто сражается за результат, но и всячески помогает Овечкину побить рекорд Гретцки. Во-вторых, у «Флориды» сложная ситуация. Этот матч для них будет шестым на выезде подряд. Они путешествуют почти две недели. Естественно, усталость уже накопилась и настроение чемоданное. Плюс они потеряли двух ведущих игроков – Ткачук выбыл после Турнира четырёх наций, и неизвестно, когда вернётся. Также защитник Экблад получил длительную дисквалификацию на 20 матчей.

Кроме того, они отдали второго вратаря Найта, оставив Бобровского единственным основным кипером. Бобровскому одному будет сложно вытаскивать южан, особенно в такой тяжёлой серии из шести выездных матчей.

В атаке у «Флориды» ситуация тоже не лучшая. Барков делает результат, но поддержки у него мало. А у «Вашингтона» все четыре звена способны забивать, и это важное преимущество. Тем более сейчас в столице США – настоящий хоккейный бум. Цены на билеты выросли в несколько раз, ведь все ждут новых голов Овечкина и следят за его гонкой за рекордом. Поэтому команда сделает всё для победы и для Александра.

Прогноз: победа «Вашингтона» в основное время и ТБ 4.5», — приводит слова Славина «РБ Спорт».