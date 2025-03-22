Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ

«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида».

Ставка: победа «Вашингтона» и ТБ 4.5 за 3.10.

«В этом регулярном чемпионате команды уже дважды встречались, и оба раза верх брал «Вашингтон». Думаю, что и на сей раз «столичные» победят.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во-первых, «Вашингтон» проводит этот сезон на редкость стабильно, не допускает никаких спадов. Команда не просто сражается за результат, но и всячески помогает Овечкину побить рекорд Гретцки. Во-вторых, у «Флориды» сложная ситуация. Этот матч для них будет шестым на выезде подряд. Они путешествуют почти две недели. Естественно, усталость уже накопилась и настроение чемоданное. Плюс они потеряли двух ведущих игроков – Ткачук выбыл после Турнира четырёх наций, и неизвестно, когда вернётся. Также защитник Экблад получил длительную дисквалификацию на 20 матчей.

Кроме того, они отдали второго вратаря Найта, оставив Бобровского единственным основным кипером. Бобровскому одному будет сложно вытаскивать южан, особенно в такой тяжёлой серии из шести выездных матчей.

В атаке у «Флориды» ситуация тоже не лучшая. Барков делает результат, но поддержки у него мало. А у «Вашингтона» все четыре звена способны забивать, и это важное преимущество. Тем более сейчас в столице США – настоящий хоккейный бум. Цены на билеты выросли в несколько раз, ведь все ждут новых голов Овечкина и следят за его гонкой за рекордом. Поэтому команда сделает всё для победы и для Александра.

Прогноз: победа «Вашингтона» в основное время и ТБ 4.5», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

Материалы по теме
Овечкин повременит с 889-й. Как сложится матч «Вашингтон» — «Флорида»?
Овечкин повременит с 889-й. Как сложится матч «Вашингтон» — «Флорида»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android