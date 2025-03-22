«Сан-Хосе» — «Бостон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч регулярного чемпионата НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Сан-Хосе» – «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» за 1.80.

«У «Бостона» продолжается выезд на Западное побережье. Первый матч сложился неудачно – «Брюинз» уступили «Вегасу» со счётом 1:5. Команда переживает сложный период: четыре поражения подряд. Однако в следующем матче есть отличные шансы прервать серию неудач. «Бостон» отправляется в гости к худшей команде сезона, которая первой лишилась шансов на плей-офф.

У «Сан-Хосе» – пять поражений в последних шести встречах. Единственная победа была над «Чикаго», который занимает всего на одну строчку выше в турнирной таблице. Лучший игрок «Шаркс» Маклин Селебрини в последнее время неэффективен в равных составах. Та же проблема и у Тайлера Тоффоли. А ещё у «акул», пожалуй, слабейшая защита в лиге.

С этой обороной должен легко справиться Давид Пастрняк, который в последних пяти матчах набрал 5 (2+3) очков. Чешский форвард – лучший игрок своей команды и её главная надежда. Практически по всем статистическим показателям «Бостон» превосходит своего следующего соперника. Единственное, в чём «Шаркс» лучше, – игра в большинстве. У «мишек» реализация лишнего оставляет желать лучшего (14,8%), но у калифорнийцев ситуация тоже далека от идеала – 19,5%.

Если учитывать последние результаты и форму команд, есть смысл поставить на победу гостей.

Моя ставка: победа «Бостона», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».