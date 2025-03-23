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Германия — Италия: прогноз и ставки на матч в Дортмунде

Германия — Италия: прогноз и ставки на матч в Дортмунде
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В воскресенье, 23 марта, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций Германия — Италия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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В первом матче немцы победили со счётом 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа сборной Италии оценивается в 4.50, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что ответный матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.80).

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