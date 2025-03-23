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Испания — Нидерланды: прогноз и ставка на матч Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций Испания — Нидерланды. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

В первой игре соперники не выявили победителя — 2:2.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа сборной Нидерландов оценивается в 5.20, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Аналитики также прогнозируют, что ответный матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.