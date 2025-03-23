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Испания — Нидерланды: прогноз на матч в Валенсии

Испания — Нидерланды: прогноз на матч в Валенсии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу Испания — Нидерланды.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

Сборной Испании, конечно, повезло. Первая встреча четвертьфинала Лиги наций со сборной Нидерландов, которая проходила в Роттердаме, завершилась со счётом 2:2. Однако гости сумели спастись от поражения лишь на 90+3-й минуте. И не последнюю роль сыграло удаление в составе соперника на 82-й минуте.

На финальном отрезке группового этапа Лиги наций команда с трудом одолела сборную Дании (2:1) и едва не отдала очки сборной Швейцарии (3:2). В обоих случаях пропустила. Сейчас «Фурия Роха» — довольно молодая команда. А молодым футболистам местами свойственна некоторая нестабильность. Нидерландцы тоже собрали талантливую молодёжь, но уже доказали, что умеют создавать и реализовывать моменты.

Короче говоря, в ответной игре логично будет ожидать голы в обе стороны. Тем более что такое было в трёх из четырёх предыдущих очных встреч. Вообще, не исключено, что ответный матч тоже получится равным, напряжённым и завершится за пределами основного времени. И всё же в качестве ставки можно выбрать голы в обе стороны.

Коэффициент букмекеры дают рабочий, хотя не самый вкусный. Можно поднять выигрыш дополнительной ставкой на тотал больше 2.5 мяча. В пользу результативной встречи говорит кадровая ситуация. После первой игры испанцы остались без Пау Кубарси из-за травмы, а нидерландцы — без Йоррела Хато из-за удаления. Это защитники.

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