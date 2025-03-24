Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия — Латвия: букмекеры оценили шансы команд

Англия — Латвия: букмекеры оценили шансы команд
Комментарии

На 24 марта запланирован матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Англии и Латвии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Материалы по теме
Англия — Латвия. Молитесь, чтобы Кейн остался в запасе
Англия — Латвия. Молитесь, чтобы Кейн остался в запасе

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.03, что составляет приблизительно 97% вероятности.

Победа сборной Латвии оценивается коэффициентом 65.0. Ничейный исход можно найти в линии за 20.0.

В то же время аналитики считают, что матч Англия — Латвия получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.90.

Материалы по теме
Не Гренада, но бояться нечего. Чего ждать от матча Россия — Замбия
Не Гренада, но бояться нечего. Чего ждать от матча Россия — Замбия
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android