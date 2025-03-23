Германия — Италия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Германия – Италия в Лиге наций — 2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«В Лиге наций в 1/4 финала в ответной встрече опять классика — Германия против Италии. Два разных тайма абсолютно получились на «Сан-Сиро». Итальянцы доминировали в первом, и хороший гол забили, Тонали отличился. Во втором Нагельсман перестановочки определённые сделал, после чего всё поменялось. Два мяча головой забиты игроками сборной Германии, и это хорошее преимущество перед ответной встречей в Дортмунде. На «Сигнал Идуна Парк» пройдёт эта встреча.

Мы увидели разные вариации игры сборной Германии, предложенные тренером Нагельсманом, а ещё очень красивую форму. У итальянцев будут проблемы в ответной игре, безусловно, потому что не хватает игроков группы атаки. Понятно, что там Мойзе Кин, Удоджи — они, конечно, все очень старательно действуют впереди, но класса всё равно в атаке сборной Италии не хватает. Калафьори игру пропустит из-за травмы, Димарко отсутствует — это тоже большая проблема, отсутствует и Ретеги, также по травме. Но всё равно Спалетти должен рисковать, должен что-то придумывать, должен как-то удивлять Нагельсмана. Удастся это сделать — обмен забитыми мячами точно в Дортмунде должен быть. Если не удастся, значит, будет неудачный прогноз.

Мой прогноз на матч Германия – Италия, как и в первой встрече, «обе забьют» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».