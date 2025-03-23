Германия — Италия: ставка Дмитрия Градиленко на игру 1/4 финала Лиги наций

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Италия.

Ставка: первый гол с 31-й по 90-ю минуту за 2.10.

«Ответный матч 1/4 Лиги наций, Германия — Италия. Как я и предсказывал, первый матч был очень интересным и интригующим и «обе команды забьют» или «победа Германии с форой (0)». И это случилось.

Хотя хозяева и забили первыми, но в итоге проиграли 1:2. На гол, забитый в первом тайме Сандро Тонали, гости ответили двумя — во втором, отличились Кляйндинст, который проводит очередной очень хороший сезон, и Леон Горецка. Всё же справедливости ради нужно сказать, что матч был ничейным! Но случилось то, что случилось, потому что — это немцы!!!

Что нам ждать от второго матча? Конечно же, атакующего футбола, хотя букмекеры не особо в это верят. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола в игре, 1.90, считаю, очень неплохая ставка. «Обе команды забьют» — за 1.78, тоже неплохо. Всё же итальянцам нужно сокращать преимущество, и они постараются играть «в атаку».

Но я предлагаю рассмотреть следующую ставку: «поздний гол», то есть первый мяч, забитый с 31-й по 90-ю минуту. Итальянцы, конечно же, попытаются завладеть преимуществом с первых минут, пойдут в атаку, но «с оглядкой на тылы». Всё же их устроит и счёт 0:1 в их пользу. Поэтому я и предлагаю «поздний гол», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».