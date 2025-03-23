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Германия — Италия: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций в Дортмунде

Германия — Италия: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций в Дортмунде
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Италия.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Германия — Италия, ответный матч Лиги наций, матч плей-офф. В первой игре немцы победили 2:1, но испытали проблемы в первом тайме, и в перерыве Нагельсман сделал двойную замену. Вышедший на замену Кляйндинст в итоге забил, победный мяч на счёту Горецки, он выходил уже в стартовом составе.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, в первом тайме у Германии были проблемы, но во втором, не меняя игру радикально, Нагельсман смог добиться своего. У Германии было преимущество на втором этаже, и Германия им воспользовалась. И, в общем, повторюсь, смотрелась лучше команда, чем в первом тайме, и могла забить и больше. Но Италия тоже была хороша и отрезками играла с преимуществом, если брать первый тайм. Тогда Германия в целом владела мячом больше, но Италия извлекла больше ударов из меньшего владения.

В ответной встрече Германия имеет преимущество в один мяч. Но Нагельсман сказал, что планирует выиграть оба матча, ну и Германия, в принципе, никогда при нём не играет прагматично, от обороны, по счёту не играет. Поэтому от Германии мы ждём того же, чего ждём всегда — попытки доминировать, владеть мячом, атаковать, прессинговать. А Италии нужно будет играть открыто. Италия будет рисковать.

Думаю, всё это приведёт к открытому сценарию. Я просто повторю прогноз на первый матч, который зашёл, «обе забьют» за 1.80», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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