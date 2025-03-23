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Германия — Италия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций 23 марта

Германия — Италия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций 23 марта
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Германия — Италия.

Ставка: победа Германии 2:1 за 7.20.

«В ответном матче четвертьфинала Лиги наций сойдутся Германия и Италия. Пару дней назад немцы выиграли со счётом 2:1. Да, большого преимущества у них нет. Впрочем, не думаю, что итальянцы сумеют перевернуть ход их противостояния и пройти в полуфинал.

В первой игре Италия однозначно лучше начала. Тонали открыл счёт уже на девятой минуте встречи. Не сказать, что после этого команда Спаллетти закрылась в своей штрафной, а Германия навалилась на её ворота. Немцы просто начали больше перехватывать инициативу, чуть больше владели мячом. Но и итальянцы давали отпор, моменты имели.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором тайме дважды забила команда Нагельсмана – на 49-й минуте Кляйндинст, который только вышел на поле, забил с передачи Киммиха. Он же сделал ассист и на Горецку на 76-й минуте. Сравнять Италия уже не смогла. Таким образом, у Германии теперь в ответной игре есть преимущество в один мяч. «Лазурная армия» же меня расстроила, так хорошо начала, но ничью удержать не смогла.

Для Италии это поражение стало вторым кряду. До этого команда уступила Франции в заключительном туре группового раунда ЛН – 1:3. Не сказал бы, что оба поражения были полностью заслуженными, в целом не так плохо смотрится нынешняя «лазурная армия», которую Спаллетти частично перестроил после неудачи на Евро.

Германия, напротив, продлила свою серию без поражений, которая теперь насчитывает семь игр – пять побед и две ничьих. Причём за несколько лет бундестим так и имеет в своём активе всего одну неудачу – 1:2 от Испании в четвертьфинале Евро-2024. Да и там проигрыш был не таким очевидным, команда явно навязывала борьбу будущему чемпиону.

Но сейчас в их паре с Италией я всё же верю в успех подопечных Нагельсмана. Они хорошо выглядели, а сейчас ещё и матч будет проходить у них дома. Так что ставлю на победу Германии со счётом 2:1 с коэффициентом 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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