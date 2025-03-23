Испания — Нидерланды: прогноз Константина Генича на четвертьфинал Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Нидерланды.

Ставка: победа Испании за 1.70.

«В первой встрече была результативная ничья 2:2, причём качельная игра – испанцы очень здорово начали, повели в счёте, потом два мяча забиты сборной Нидерландов, удаление у нидерландцев, и Испания в итоге отыгралась благодаря Микелю Мерино. Сейчас матч пройдёт на «Месталье» в Валенсии, сумасшедшая поддержка испанцам точно гарантирована. У Испании есть определённые травмы в защите, но группа атаки у испанцев хороша. И Мората, и Ямаль, и Нико Уильямс.

Первое, что бросается – это верх и обе забьют в этом матче. Но я предлагаю сыграть просто победу сборной Испании. Мне кажется, испанцы, во-первых, в статусе и победителя Лиги наций, и победителя последнего чемпионата Европы, хорошо сейчас команда взаимодействует, хорошо двигают мяч, моменты создают, вингеры блестяще играют. Поэтому мой прогноз – победа сборной Испании», — приводит слова Генича «РБ Спорт».