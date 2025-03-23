Испания — Нидерланды: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Нидерланды.

Ставка: П1/П1 за 2.43.

«Первый матч между командами закончился со счётом 2:2, как вы знаете. Мы угадали, что обе команды забьют. Но это был выездной матч для испанцев, их устроила ничья.

Голландцы показали качественный футбол, но здесь матч будет проходить на «Месталье» в Валенсии. То, как давят там трибуны, я знаю не понаслышке, я там играл. Один из самых сложных стадионов в Испании, где болеть за свою сборную будут нещадно. Команда Испании на своём поле будет контролировать мяч, атаковать и с самого начала устроит шквал атак, прессинг на ворота голландцев. То, как голландцы играют в свободной манере, мы видели, теперь им предстоит обороняться с первых минут.

Мне кажется, что испанцы такой град устроят с самого начала на ворота голландцев, что уже в первом тайме поведут мяча в два. Отсюда вывод – победа сборной Испании в первом тайме и победа в матче», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».