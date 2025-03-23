Испания — Нидерланды: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций в Валенсии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов прелложил ставку на матч Лиги наций Испания — Нидерланды.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Сборные Испании и Нидерландов встретятся в ответном четвертьфинальном матче Лиги наций. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Первая игра, состоявшаяся в Роттердаме, завершилась вничью (2:2).

Испания демонстрирует стабильную игру под руководством Луиса де ла Фуэнте. В последних матчах команда показала уверенную игру в атаке, делая ставку на быстрый контроль мяча и активные фланговые подключения. Альваро Мората остаётся ведущим форвардом, а полузащита во главе с Педри диктует темп игры. Однако защита не всегда надёжна, что было видно в первом матче.

Нидерланды под руководством Роналда Кумана делают ставку на атакующий футбол с активными действиями вингеров. Коди Гакпо и Мемфис Депай находятся в отличной форме, а Вирджил ван Дейк является ключевой фигурой в обороне. Несмотря на это, голландцы допускают ошибки при переходе в защиту, чем может воспользоваться Испания.

Учитывая количество хороших исполнителей, матч обещает быть результативным. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».