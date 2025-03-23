Испания — Нидерланды: ставка Александра Мостового на ответный матч 1/4 финала Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Испания — Нидерланды.

Ставка: победа Испании 2:1 за 7.20.

«Испания и Нидерланды проведут ответный матч в четвертьфинале Лиги наций. В первой игре голландцы выстояли, почти выиграли. Сейчас общий счёт у них равный. Думаю, всё-таки у хозяев поля больше шансов на проход в следующую стадию.

В первом их матче сразу казалось, что всё идёт по предсказуемому сценарию. Испания быстро открыла счёт, на девятой минуте с передачи Педри отличился Нико Уильямс. Но вот затем голландцы начали перехватывать инициативу, сравняли они к середине тайма, забил Гакпо. А уже в начале второй 45-минутки отличился и Рейндерс.

Но вот счёт 2:1 всё-таки не удалось команде Кумана удержать. Испания активно давила, имела намного больше моментов. На 82-й минуте «оранжевые» ещё и вдесятером остались на поле – Гато был удалён за грубый фол. Сравнять же «Красная фурия» смогла только на 90+3-й минуте – Мерино забил с передачи Уильямса. Итог – 2:2. Просто спаслись испанцы, могли и легко проиграть.

Таким образом, сыграв вничью, команда де ла Фуэнте прервала свою серию побед, которая насчитывала у неё пять матчей – все пришлись на групповой раунд Лиги наций. Ну а серия без проигрышей всё ещё идёт у действующего чемпиона Европы. В последний раз они проигрывали год назад – в товарищеском матче с Колумбией.

У Нидерландов немного другая ситуация. У них, наоборот, побед в последнее время было мало. В групповом раунде ЛН сборная много очков теряла, за шесть туров добыла всего две победы. С учётом полуфинала Евро-2024, в котором команда Кумана уступила Англии (1:2), неудач у неё было уже шесть в восьми противостояниях.

В связи с этим всё-таки отдам предпочтение Испании в их ответном матче. Главное, что сейчас команда де ла Фуэнте будет играть дома. Поставлю на успех Испании со счётом 2:1 с коэффициентом 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».