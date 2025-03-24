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Польша — Мальта: прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2026

Польша — Мальта: прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2026
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На 24 марта запланирован матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Польши и Мальты. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в городе Варшава. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной Польши предлагается с коэффициентом 1.26, что составляет приблизительно 79% вероятности.

Победа сборной Мальты оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

В то же время аналитики считают, что матч Польша — Мальта получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17.

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