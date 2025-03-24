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Польша — Мальта: прогноз «Чемпионата»

Польша — Мальта: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу отбора ЧМ-2026 Польша — Мальта.

Ставка: Польша победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.06.

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Сборная Польши стартовала на отборочном турнире на ЧМ-2026 не очень убедительно. С минимальным перевесом дома победила литовцев, проигравших все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 4:11.

Если литовцы смогли доставить неприятности сборной Польши, то можно допустить, что на это способны и мальтийцы. Последние результаты укрепляют в этом уверенность. «Иоаниты» потерпели только два разгромных поражения в квалификации на Евро-2024, хотя группа попалась очень сложная.

Затем мальтийцы неплохо выступили в Лиге наций. Проиграли только один из четырёх матчей. На отборочном турнире на ЧМ-2026 стартовали с поражения от Финляндии со счётом 0:1. Что-то подобное намечается и в этот раз. Поставить на П1 + ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.

За национальную команду Левандовски забивает реже, чем за «Барселону». Партнёры по сборной не так активно снабжают его передачами под удар. Мальтийцы сильно уступают в классе, но у них стало лучше получаться выстраивать оборонительные конструкции. Поэтому ждём победу поляков и не слишком много голов.

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