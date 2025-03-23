Франция — Хорватия: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги наций 23 марта

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Хорватия.

Ставка: обе забьют — нет за 1.83.

«Франция — Хорватия, 1/4 Лиги наций. Неожиданный для всех болельщиков, но не сборной Хорватии, счёт в первом матче — 2:0 в пользу Хорватии — говорит нам о том, что в Париже мы увидим игру с полным преимуществом хозяев с первых минут. Ставка на количество угловых в первом тайме, тотал больше 4.5 (за почти двойку) зайдёт на ура.

«Мбаппе забьёт» за 2.00 тоже достаточна неплохая ставка. В первом матче он имел минимум три очень хороших момента, но в каком-то моменте классно сыграл Ливакович, а в каком-то хорватам просто повезло.

Но я всё же соглашусь с букмекерами и предложу рассмотреть ставку «обе забьют – нет» за 1.83. Франция забьёт, и не один, сомнений нет, а вот хорваты все свои мячи уже забили в Сплите», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».