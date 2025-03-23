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Франция — Хорватия: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги наций

Франция — Хорватия: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги наций
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Хорватия.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.98.

«Франция против Хорватии — четвертьфинал плей-офф Лиги наций. В Хорватии был зафиксирован неожиданный результат — команда Далича взяла и победила 2:0. И играла она дисциплинированно в защите, надёжно, сохраняла компактность, при этом старалась играть не совсем закрыто. В общем, Далич смог создать для Франции некомфортные условия. А для Франции некомфортные условия — это отсутствие пространства. Знаем, что команда Дешама любит убегать в быстрые атаки на пространстве. Если его лишать французов, то им значительно сложнее становится.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Понятно, что у Франции топ-состав и она должна уметь вскрывать соперника позиционно, но вот в Хорватии забить даже Франция не смогла, хотя моменты во втором тайме уже имела, когда казалось, что хорваты подсели. Да, в первом тайме Хорватия два забила, во втором тайме владела мячом ещё даже меньше, чем в первом. А в первой 45-минутке команда владела мячом меньше, но нанесла больше ударов — семь против пяти. Во втором тайме по ударам было 11-1 в пользу Франции. Уже Хорватия, естественно, понимала, что это преимущество нужно удерживать. И своего добилась она. Преимущество в два мяча — очень, очень серьёзное перед ответным матчем.

Но мы все понимаем, что Франция в состоянии взять реванш и пройти дальше, потому что это Франция, потому что она сильнее по составу, потому что она будет играть дома, потому что потенциал у французов огромен. Я в этом матче проход, наверное, не рискну брать. Но возьму комбинированную ставку — «победа Франции и тотал голов в матче больше 2.5» с коэффициентом 1.98. Я думаю, дома Франция должна уже сыграть значительно лучше», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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