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Франция — Хорватия: ставка Игоря Семшова на четвертьфинальную игру Лиги наций

Франция — Хорватия: ставка Игоря Семшова на четвертьфинальную игру Лиги наций
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Франция — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Сборные Франции и Хорватии встретятся в ответном четвертьфинальном матче Лиги наций. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой встрече хорваты одержали неожиданную для многих победу — 2:0.

Несмотря на это, Франция во главе с Дидье Дешамом здорово выступает на международной арене. Килиан Мбаппе находится в хорошей форме, а Антуан Гризманн остаётся ключевой фигурой в центре поля.

После первой игры Хорватия снова доказала, что её нельзя сбрасывать со счетов. Лука Модрич и Матео Ковачич контролируют центр поля, а Анте Будимир и Йошко Гвардиол добавляют стабильность атаке и обороне. Однако возрастной состав может повлиять на выносливость команды.

Франция играет дома и будет доминировать, но Хорватия способна дать серьёзный бой. Если учесть атакующий потенциал обеих команд, вероятен обмен голами. Поставим на исход: обе забьют – да», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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