Португалия — Дания: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций в Лиссабоне

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Португалия — Дания.

Ставка: победа Португалии 1:0 за 5.80.

«Португалия и Дания проведут ответный матч 1/4 финала Лиги наций 23 марта. Первое их противостояние закончилось достаточно неожиданно. Так что развязка не так предсказуема у них.

Датчанам удалось выиграть в их первом матче. И сделали они это совершенно по делу. Португальцы провели слабый матч, очень мало созидали в атаке, позволяли сопернику намного больше. Только разница ударов обо всём говорит – 23 у Дании и восемь – у Португалии. И это при Роналду в составе!

Счет мог бы быть у них и 2:0, как минимум. На 24-й минуте Эриксен не сумел забить пенальти. Вратарь португальцев Кошта отразил удар после подсказки Криштиану. Голкипер вообще был лучшим игроком матча, сделал огромное количество сейвов. Но вот в середине второго тайма он уже не смог спасти. После его навеса в середине поля Дания перехватила мяч, грамотно разыграла его между линиями – он дошёл до Хойлунда после прострела, форвард в одно касание смог забить. Команда Мартинеса на это своим голом так и не отреагировала.

И со статистической точки зрения для обеих команд это был немного аномальный результат. Так, Дания прервала свою серию без побед, пусть и которая у неё была не такая длинная – четыре игры. Но если взять вместе матчи Евро-2024 и группового раунда Лиги наций, то викторий там было всего лишь две. В остальных противостояниях коллектив чередовал ничьи и поражения.

У Португалии обратная ситуация. В последний раз она уступала как раз на Евро-2024, в четвертьфинале Франции (0:1). После этого вообще не проигрывал коллектив в группе Лиги наций – четыре победы и две ничьих. Казалось, все шансы на лёгкий выход в полуфинал турнира у него есть.

И вот ответная игра, которая пройдёт в Португалии. Само собой, подопечные Мартинеса будут очень мотивированы. Подобные проблемы с реализацией у них наблюдались и на Евро-2024, когда звёздный состав не всегда мог гарантировать даже один гол в игре. Но сейчас, я уверен, команда соберётся. Роналду всех партнёров заведёт. Дания всё-таки команда ниже уровнем.

Так что тут поставлю на точный счёт 1:0 в пользу Португалии за 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».