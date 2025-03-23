Португалия — Дания: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги наций 23 марта

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Дания.

Ставка: победа Португалии и ТБ 1.5 за 1.81.

«Португалия против Дании — в ответном матче четвертьфинала Лиги наций. В первой встрече датчане выиграли 1:0, хотя имели преимущество заметное, могли забить и два, и три, и четыре мяча. Датчане меньше владели мячом, 44% времени, но по ударам имели огромное преимущество — 23 против восьми, для такого матча это большое преимущество. Ещё нужно отметить, что преимущество не в пользу фаворита пары Португалии, а она всё ещё остаётся фаворитом.

Ответная игра. Датчане могут расстраиваться только из-за того, что выиграли лишь в один мяч, а могли и должны были больше, и преимущества минимального может просто не хватить в итоге. Потому что, я уверен, в Португалии будет другая игра.

Португалия может играть лучше, Португалия должна играть лучше, и Португалия, как мне кажется, сыграет в итоге лучше, имея преимущество по составу, преимущество своего поля. И, в общем, не имея другого выбора, кроме как брать реванш.

Я возьму в этой паре победу Португалии и тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 1.81. Мне кажется, Португалия забьёт больше гола. Думаю, что она вполне может и пропустить. Но португальцы, мне кажется, выиграют матч. Они будут иметь преимущество. Португалия в лучшем своём виде в состоянии обыграть любую команду. И мне кажется, что дома португальцы возьмут реванш», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».