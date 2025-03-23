Испания — Нидерланды: получи фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ

23 марта сборная Испании примет команду Нидерландов в ответном четвертьфинальном матче Лиги наций УЕФА. Стартовый свисток на «Месталье» прозвучит в 22:45. Пока соперники выявляют полуфиналиста турнира, ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

1. Зарегистрируйся.

2. Пополни счёт.

3. Сделай ставки и получи фрибет в размере 50% от депозита.

Сборная Испании по-прежнему вынуждена обходиться без Родри. Действующий обладатель «Золотого мяча» продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок. Реабилитация проходит в штатном режиме, полузащитник уже начал тренироваться с мячом.

Тем не менее испанская команда опасна и без ключевого футболиста. «Красная Фурия» находится в топ-3 рейтинга ФИФА, пропустив вперёд только команды Аргентины и Франции. Испанцы являются действующими чемпионами Европы. На своём поле коллектив Луиса де ла Фуэнте особенно хорош. Дома Испания в последний раз проиграла в сентябре 2022 года, уступив Швейцарии.

Нидерланды наверняка помнят поражение от испанцев в финале чемпионата мира 2010 года. На этот раз тренерский штаб вызвал всех сильнейших, так что Рональду Куману есть из кого выбирать. В составе «оранжевых» хватает футболистов из топ-клубов: Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг и Коди Гакпо в деле.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая 20 марта в Роттердаме, завершилась ничьей — 2:2. Победитель данного противостояния в полуфинале сыграет против сильнейшей команды из пары Хорватии и Франции.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110